Аллегри оценил вылет Ювентуса из Лиги Европы

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подвел итоги поражения от Севильи (1:2) в Лиге Европы.

По словам специалиста, судьбу итальянского клуба в еврокубковом турнире определили мелочи.

"В таких матчах все решают детали, именно в них разница между забитым и пропущенным голом. Мы провели хороший матч, и нашим игрокам нужно совершать такие шаги, чтобы учиться. Шла напряженная борьба, мы могли повести 2:1, но ошибались еще при 1:0. А в итоге были наказаны вторым голом. Произойти могло что угодно, но соперник забил, а мы – нет.

Севилья действовала умно и часто фолила, сбивая темп. Мы должны сбросить это разочарование и приложить усилия для того, чтобы набрать побольше очков в Серии А. Надо сосредоточиться на борьбе за второе место".

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"Жаль, что мы не вышли в финал, парни этого заслуживали и могли что-то еще показать в этом турнире, учитывая наш сезон. Но когда у тебя не так много опыта в еврокубках, эта разница проявилась", - приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Ювентус.