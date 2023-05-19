Севилья - Ювентус 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 18.05.2023

В рамках ответного поединка 1/2 финала Лиги Европы Севилья на своем поле принимала Ювентус.

Команды долго не могли забить, пока в средине второй половины встречи Душан Влахович не нанес результативный удар.

Спустя несколько минут испанцы сравняли счет, а автором гола стал Сусо.

Победитель встречи был определен в дополнительное время. Ламела своим точным ударом после подачи переиграл Шченсны и принес Севилье победу.

Видео голов и обзор матча Севилья - Ювентус:

Севилья - Ювентус 2:1

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65

Севилья: Буну - Навас (Гомес, 106), Баде, Гудель, Акунья - Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 95), Оливер Торрес (Сусо, 62, Рекик, 118), Хиль (Монтиель, 100) - Эн-Несири.

Ювентус: Шченсны - Данило, Бремер, Гатти - Айлинг, Куадрадо (Милик, 106), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Паредес, 41) - Кин (Влахович, 64).

Предупреждения: Акунья, 57, 115, Сусо, 117, Монтиель, 120+4 - Кин, 11 Данило, 105, Паредес, 117

Удаление: Акунья, 115