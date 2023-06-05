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Определилась судьба Ди Марии и Паредеса в Ювентусе

Аргентинцы покинут летом команду.
Сегодня, 16:20
Ди Мария и Паредес / Getty Images
Ди Мария и Паредес / Getty Images

Полузащитники Ювентуса Анхель Ди Мария и Леандро Паредес близки к уходу из команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды у ПСЖ, а контракт Ди Марии истекает 30 июня.

Туринский клуб не собирается оставлять обоих футболистов. Таким образом Леандро вернется в Париж, а Анхель станет свободным агентом.

Ди Мария пока не знает, где продолжит карьеру, однако у него на руках есть предложения от европейских и арабских клубов.

Ранее Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус.

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