Гвардиола: Завоевание этого трофея принесло большое облегчение

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился планами команды на будущий сезон.

Английский клуб наконец завоевал долгожданный требл, обыграв Интер в финале Лиги чемпионов, и на этом "горожане" не планируют останавливаться.

По словам испанского специалиста, Сити не должен присоеднится к ряду тех клубов, которые пропадали после победы в главном еврокубковом трофее, однако сейчас вреям праздновать и отдыхать.

"Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: "О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне". Я вам не скажу, что ответил ему на это.

Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько", – сказал главный тренер Сити для Guardian.

Ранее, напомним, Гвардиола, шутя, пригрозил мадридскому Реалу.