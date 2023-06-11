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Гвардиола: Завоевание этого трофея принесло большое облегчение

Испанец поделился мыслями о будущем клуба.
Сегодня, 10:20
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился планами команды на будущий сезон.

Английский клуб наконец завоевал долгожданный требл, обыграв Интер в финале Лиги чемпионов, и на этом "горожане" не планируют останавливаться.

По словам испанского специалиста, Сити не должен присоеднится к ряду тех клубов, которые пропадали после победы в главном еврокубковом трофее, однако сейчас вреям праздновать и отдыхать.

"Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: "О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне". Я вам не скажу, что ответил ему на это. 

Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом. 

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько", – сказал главный тренер Сити для Guardian.

Ранее, напомним, Гвардиола, шутя, пригрозил мадридскому Реалу

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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