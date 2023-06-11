Агент Феликса ищет футболисту новую команду
Португалец не хочет выступать за "матрасников".
Нападающий Атлетико Жоау Феликс намерен летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание As.
Агент футболиста Жорже Мендеш работает над поиском топ-клуба для подопечного, который будет готов заплатить около 100 млн евро.
Мадридский клуб также готов отдать Феликса в аренду на сезон за 10 млн с опцией последующего выкупа.
В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.
Ранее сообщалось, что Феликс повеселил игроков Челси неправильным произношением спонсора.