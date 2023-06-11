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Агент Феликса ищет футболисту новую команду

Португалец не хочет выступать за "матрасников".
Сегодня, 15:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс намерен летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание As.

Агент футболиста Жорже Мендеш работает над поиском топ-клуба для подопечного, который будет готов заплатить около 100 млн евро.

Мадридский клуб также готов отдать Феликса в аренду на сезон за 10 млн с опцией последующего выкупа. 

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что Феликс повеселил игроков Челси неправильным произношением спонсора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид жоау феликс

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