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Работодатель будет не в восторге: Феликс повеселил игроков Челси неправильным произношением спонсора

Португалец даже не понял, почему над ним смеются.
Сегодня, 00:55
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Челси Жоау Феликс, права на которого принадлежат Атлетико, попал в весьма неловкую ситуацию.

Португалец стал звездой в соцсетях после клубного видео, на котором он пытается произнести название компании EA Sports, амбасадором игры которой (FIFA) он является.

"He Hey Sports", - произносит Феликс на видео, вводя в хохот своих одноклубников.

Отметим, даже после того, как игроки Челси исправили своего партнера по команде, в концовке он вновь произнес неправильный вариант.

Ранее сообщалось, что Феликс определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси fifa EA Sports жоау феликс

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