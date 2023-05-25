Феликс определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Португалец намерен связать свою судьбу с Лондоном.

Нападающий Челси Жоау Феликс, права на которого принадлежат Атлетико, заявил, что хотел бы остаться в стане лондонской команды.

"Мне понравились эти четыре-пять месяцев. Это топ-клуб, и все в клубе очень добры ко мне. У меня невероятные партнеры по команде. Я бы хотел остаться здесь", – приводит слова Феликса издание Relevo.

Напомним, арендное соглашение между Челси и Атлетко истекает уже этим летом. Опция выкупа игрока может составить 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца три гола в 14 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что лидер Челси определился с клубом, в котором продолжит карьеру.