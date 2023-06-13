В Арсенале определились с судьбой Пепе

Арсенал не рассчитывает на Николя Пепе и хочет в ближайшее время найти на него покупателя, пишет The Telegraph.

Напомним, что ивуарийского вингера купили летом 2019 года за 72 млн фунтов. Прошлый сезон Николя провел в аренде в Ницце, и сейчас вернулся в Лондон.

Однако планов на него у тренерского штаба Микеля Артеты не оказалось. Потому клуб намерен как можно быстрее продать игрока практически за любые деньги. Ведь помимо прочего, Пепе - самый высокооплачиваемый игрок "канониров".

Если же никто не захочет приобрети Николя, Арсенал рассматривает вариант с расторжением контракта с 28-летним вингером.

Ранее также стало известно, что Барселона согласовала контракт с бразильским вундеркиндом.