Барселона согласовала трансфер бразильского вундеркинда

Однако есть ряд проблем, которые пока не позволят Витору Роке присоединится к каталонцам.

Барселона согласовала с Атлетико Паранаэнсе трансфер форварда Витора Роке, утверждает As.

18-летнего Роке уже называюют бразильским Суаресом, а подписать его пытались многие европейские гранды, однако парень выбрал каталонский клуб.

Однако пока Барселона не может совершить этот переход, для начала ей нужно продать троих игроков, лишь тогда они смогут зарегистрировать новичка.

При этом каталонцы согласовали с Витором пятилетний контракт, а с его клубом - выплату 40 млн евро в три этапа.

Также, подписании Витора Роке ставит крест на возвращении в Барселону Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее, напомним, Аталанта установила ценник на своего юного нападающего.