iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аталанта установила ценник на своего молодого нападающего

Расмус Хейлунд обойдется клубам в кругленькую сумму.
Сегодня, 18:40
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Аталанта наконец определилась с ценой, за которую согласна отпустить нападающего Расмуса Хейлунда, пишет Get Italian Football News.

Бергамски готовы отпустить датчанина за 60 млн евро. Главным претендетом на игрока считается Манчестер Юнайтед, который может себе позволить такую трату.

Тем более, что руководство Аталанты не собирается торговаться и без всяких вопросов отдаст Хейлунда любому клубу, который согласиться заплатить назначенную цену.

В прошедшем сезоне Серии А Расмус Хейлунд провел 32 матча, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее, напомним, сообщалось, что Челси нацелился на голкипера миланского Интера.


Статьи по теме

Аллегри отказал саудовскому клубу, который обещал утроить его зарплату Аллегри отказал саудовскому клубу, который обещал утроить его зарплату
Сборная Украины U-21 обыграла Кувейт в рамках подготовки к Евро-2023 Сборная Украины U-21 обыграла Кувейт в рамках подготовки к Евро-2023
В Арсенале определились с судьбой Пепе В Арсенале определились с судьбой Пепе
"Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам "Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер стал победителем, одолев Майами в финале
просмотров

Последние новости

Европа21:30
Аллегри отказал саудовскому клубу, который обещал утроить его зарплату
Украина21:26
Сборная Украины U-21 обыграла Кувейт в рамках подготовки к Евро-2023
Европа20:56
В Арсенале определились с судьбой Пепе
Бокс20:56
"Не расслабляйтесь": Жена Усика обратилась к крымчанам
Европа20:29
Барселона согласовала трансфер бразильского вундеркинда
Европа20:16
Новый номер Винисиуса за 2 часа собрал больше лайков, чем победа Ман Сити в Лиге чемпионов
Формула 119:47
Зоозащитники призвали Хэмилтона остановить гонки на собачьих упряжках
Футбол19:32
Ярмоленко официально покинул Аль-Айн
Европа19:29
Болельщики Ливерпуля выбрали лучшего игрока сезона
Футбол19:21
Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK