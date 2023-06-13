Аталанта установила ценник на своего молодого нападающего

Аталанта наконец определилась с ценой, за которую согласна отпустить нападающего Расмуса Хейлунда, пишет Get Italian Football News.

Бергамски готовы отпустить датчанина за 60 млн евро. Главным претендетом на игрока считается Манчестер Юнайтед, который может себе позволить такую трату.

Тем более, что руководство Аталанты не собирается торговаться и без всяких вопросов отдаст Хейлунда любому клубу, который согласиться заплатить назначенную цену.

В прошедшем сезоне Серии А Расмус Хейлунд провел 32 матча, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее, напомним, сообщалось, что Челси нацелился на голкипера миланского Интера.