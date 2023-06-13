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Челси хочет усилиться голкипером Интера

Онана попал в шорт-лист лондонцев.
Сегодня, 15:49
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Интера Андре Онана может летом перейти в Челси. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

27-летний камерунец является одной из трансферных целей лондонского клуба. "Нерадзурри" могут рассмотреть предложения от 40 миллионов евро.

Напомним, Онана присоединился к Интеру на правах свободного агента летом прошлого года.

В минувшем сезоне в рамках Серии А голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 24 гола.

Ранее сообщалось, что Челси лидирует в гонке за эквадорского таланта.

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