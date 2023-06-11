Челси лидирует в гонке за эквадорского таланта
Мойзес Кайседо может покинуть Брайтон Роберто Де Дзерби ради "синих".
Брайтон Роберто Де Дзерби после продажи Алексиса Мак Аллистера может лишиться еще одного лидера.
Как сообщает Фабрицио Романо, Челси может подписать эквадорца Мойзеса Кайседо.
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"Синие" обгоняют Арсенал в борьбе за 20-летнего хавбека. Трансфер может обойтись в 70-80 млн фунтов стерлингов.
Кайседо желает получить новый вызов, а "чайки" пообещали отпустить его, если получат достойное предложение.