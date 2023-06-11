Челси лидирует в гонке за эквадорского таланта

Брайтон Роберто Де Дзерби после продажи Алексиса Мак Аллистера может лишиться еще одного лидера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси может подписать эквадорца Мойзеса Кайседо.

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"Синие" обгоняют Арсенал в борьбе за 20-летнего хавбека. Трансфер может обойтись в 70-80 млн фунтов стерлингов.

Кайседо желает получить новый вызов, а "чайки" пообещали отпустить его, если получат достойное предложение.