iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси лидирует в гонке за эквадорского таланта

Мойзес Кайседо может покинуть Брайтон Роберто Де Дзерби ради "синих".
Вчера, 23:22
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Брайтон Роберто Де Дзерби после продажи Алексиса Мак Аллистера может лишиться еще одного лидера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси может подписать эквадорца Мойзеса Кайседо.

Читай также: Трансферы лета 2023 года: лучшие переходы за неделю

"Синие" обгоняют Арсенал в борьбе за 20-летнего хавбека. Трансфер может обойтись в 70-80 млн фунтов стерлингов.

Кайседо желает получить новый вызов, а "чайки" пообещали отпустить его, если получат достойное предложение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон

Статьи по теме

Жоржиньо может покинуть Арсенал ради воссоединения с любимым тренером Жоржиньо может покинуть Арсенал ради воссоединения с любимым тренером
Палкин: Мудрик – важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем Палкин: Мудрик – важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем
Руководство Челси извинилось перед фанатами за плохой сезон Руководство Челси извинилось перед фанатами за плохой сезон
Манчестер Юнайтед готовит переход игрока Челси Манчестер Юнайтед готовит переход игрока Челси
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров
Ролан Гаррос (ATP): Джокович обыграл Рууда в финале
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Коваленко получил среднюю оценку в матче за сохранение прописки в Серии А
Футбол00:35
Ярмоленко опорник, Малиновский на фланге: Немецкая газета "налажала" с составом Украины
Европа00:03
Специя Коваленко вылетела в Серию Б
Вчера, 23:41
Футбол23:41
Определился последний новичок Серии А
Европа23:22
Челси лидирует в гонке за эквадорского таланта
Европа22:54
Почетный президент Баварии недоволен победой Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Футбол22:44
Чемпионат мира U20: Израиль - бронзовый призер, Уругвай в финале сыграет с Италией
Футбол22:29
Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Германией
Европа22:22
Стало известно, почему Барселона в свое время отказалась от подписания Дэвиса
Другие страны22:03
Не ПСЖ: У Моуринью появился новый вариант продолжения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK