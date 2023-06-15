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Барселона установила интересный рекорд среди победителей топ-чемпионатов

Каталонцы очень доверяют своей молодежи.
Сегодня, 10:03
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Барселона стала первым победителем своего чемпионата в XXI веке, у которого очень много времени на поле провела молодежь.

Суммарно игроки не старше 21 года провели в этом сезоне в каталонском клубе 8555 минут. А среди них больше всех отыграл Гави - 2541 минута.

Среди всех чемпионов в топ-чемпионатах в XXI веке больше 6000 минут молодежь наиграла лишь у Нанта в сезоне 2000/01.

Однако, если брать в целом все команды в текущем сезоне, то каталонский клуб опускается на второе место. Болше всего в Европе доверяет своей молодежи Лион, 11 153 минуты сыграли ребята младше 21 года.

Замыкает тройку Саутгемптон с результатом 7687 минут. Однако если брать чемпионаты в целом, то в Лиге 1 молодежь играешь сильно больше, чем в других лигах.

Во французском чемпионате молодые игроки сыграли более 68 тысяч минут в то время, как в идущей второй Ла Лиге лишь 37 тысяч.

Ранее, напомним, стало известно, кто может заменить Мбаппе в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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