Кьеза требует от Ювентуса повышения зарплаты, но клуб против и уже готов продать игрока

Это немного не то, на что рассчитывал футболист, переходя из Фиорентины.

В последнее время отношения Федерико Кьезы с туринским Ювентусом заметно ухудшились.

Действующий контракт 25-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2025 года и обе стороны хотели бы продлить его. Однако у них обнаружились разногласия в вопросе зарплаты.

Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, игрок требует повышения зарплаты до 8 миллионов евро в год.

Но "старая синьора "не собирается этого делать после тяжелой травмы футболиста (порванная крестообразная связка колена) и проблем клуба с финансами, которые привели к снятию 10 очков.

По информации источника, Ювентус давал определенные обещания Кьезе во время его трансфера из Фиорентины, но теперь туринцы отказываются их выполнять и даже готовы расстаться с ним.

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Федерико не хочет покидать команду, которую он поддерживает с детства, но подобные действия могут вынудить его согласиться на переход. Сообщается, что клуб попросит за него 40 миллионов евро.

Напомним, что осенью 2020 года Ювентус арендовал Кьезу у Фиорентины на два года с обязательством выкупа его контракта за 42,5 миллиона.