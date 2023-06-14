Форвард Ювентуса может пополнить ряды топ-клуба АПЛ

Нападающий Ювентуса Душан Влахович может продолжить карьеру в Челси. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

23-летний серб обойдется клубам в 80 млн евро. Интерес к игроку проявляют Атлетико и Бавария. На выходных представители Челси встречались с Ювентусом.

Трансфер Влаховича станет возможным лишь после того, как лондонцы избавятся от Ромелу Лукаку и ряда других футболистов.

В минувшем сезоне на счету форварда 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус.