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Форвард Ювентуса может пополнить ряды топ-клуба АПЛ

Влахович попал в сферу интересов Челси.
Сегодня, 16:22
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович может продолжить карьеру в Челси. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

23-летний серб обойдется клубам в 80 млн евро. Интерес к игроку проявляют Атлетико и Бавария. На выходных представители Челси встречались с Ювентусом.

Трансфер Влаховича станет возможным лишь после того, как лондонцы избавятся от Ромелу Лукаку и ряда других футболистов.

В минувшем сезоне на счету форварда 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Душан Влахович

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