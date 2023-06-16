Барселона намерена срочно продлить контракт с Дембеле

Барселона в срочном порядке намерена подписать новый контракт с Усманом Дембеле, пишет Diario Sport.

Дело в том, что с весь июль отступные за игрока снизятся со 100 млн лишь до 50, а клуб не хочет терять француза.

Потому сейчас для каталонцев продлить контракт с Дембеле до 30 июня - первоочередная задача. Руководство готово сделать Усмана самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Однако в клубе верят, что француз не отклонит такое щедрое предложение и останется в клубе еще на несколько сезонов. Напомним, что текущий контракт Дембеле истекает летом 2024 года.

Ранее стало известно, что Челси разорвал контракт со своим полузащитником.