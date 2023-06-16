Барселона намерена срочно продлить контракт с Дембеле
Клуб готов сделать француза самым высокооплачиваемым игроком.
Барселона в срочном порядке намерена подписать новый контракт с Усманом Дембеле, пишет Diario Sport.
Дело в том, что с весь июль отступные за игрока снизятся со 100 млн лишь до 50, а клуб не хочет терять француза.
Потому сейчас для каталонцев продлить контракт с Дембеле до 30 июня - первоочередная задача. Руководство готово сделать Усмана самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Однако в клубе верят, что француз не отклонит такое щедрое предложение и останется в клубе еще на несколько сезонов. Напомним, что текущий контракт Дембеле истекает летом 2024 года.
Ранее стало известно, что Челси разорвал контракт со своим полузащитником.