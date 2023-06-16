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Челси расторг контракт со своим полузащитником

Бакайоко остался без клуба.
Сегодня, 18:51
Тьемуэ Бакайоко / Getty Images
Тьемуэ Бакайоко / Getty Images

Челси объявил в соцсетях об уходе опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

28-летний француз стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Бакайоко перешел в Челси из Монако в 2017 году за 40 млн евро.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в Милана, выйдя на поле всего три раза в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси хочет усилиться голкипером Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тьемуэ Бакайоко

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