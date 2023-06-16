Челси расторг контракт со своим полузащитником
Бакайоко остался без клуба.
Челси объявил в соцсетях об уходе опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
28-летний француз стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.
The list of players retained for the 2023/24 season has been published, with Tiemoue Bakayoko’s departure from the club now confirmed.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2023
Напомним, Бакайоко перешел в Челси из Монако в 2017 году за 40 млн евро.
Прошлый сезон хавбек провел в аренде в Милана, выйдя на поле всего три раза в рамках Серии А.
Ранее сообщалось, что Челси хочет усилиться голкипером Интера.