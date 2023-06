Челси расторг контракт со своим полузащитником

Челси объявил в соцсетях об уходе опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

28-летний француз стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

