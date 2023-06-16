Челси расторг контракт со своим полузащитником

Челси объявил в соцсетях об уходе опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

28-летний француз стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

The list of players retained for the 2023/24 season has been published, with Tiemoue Bakayoko’s departure from the club now confirmed. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2023

Напомним, Бакайоко перешел в Челси из Монако в 2017 году за 40 млн евро.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в Милана, выйдя на поле всего три раза в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси хочет усилиться голкипером Интера.