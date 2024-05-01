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Арсенал, Ман Сити и Челси поспорят за лидера середняка АПЛ

Райан Аит-Нури может пойти на повышение.
Сегодня, 13:36
Райан Аит-Нури / Getty Images
Райан Аит-Нури / Getty Images

Защитник Вулверхэмптона Райан Аит-Нури может пойти на повышение.

Как сообщает журналист Грэм Бейли, алжирец заинтересовал Арсенал, Ман Сити и Челси, а «волки» готовы попрощаться с футболистом летом. Сейчас потенциальная сумма трансфера неизвестна.

22-летний футболист оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро. В текущем сезоне футболист провел 35 матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал интересуется открытием Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси Ман Сити АПЛ

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