Ветеран Реала отклонил "очень заманчивое предложение" из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос отказался от ухода из клуба летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, у немца было "очень заманчивое предложение" от клуба из Саудовской Аравии, но тот не принял его. Сколько денег и кто именно предлагал Кроосу по контракту не отмечается.

Полузащитник хочет остаться в Реале и продлить контракт, который истекает летом этого года. По сообщениям испанских СМИ, это должно произойти уже на следующих выходных.

В текущем сезоне Тони провел 43 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!