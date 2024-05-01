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Ветеран Реала отклонил "очень заманчивое предложение" из Саудовской Аравии

Тони Кроос хочет остаться в стане мадридцев.
Сегодня, 19:03
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос отказался от ухода из клуба летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, у немца было "очень заманчивое предложение" от клуба из Саудовской Аравии, но тот не принял его. Сколько денег и кто именно предлагал Кроосу по контракту не отмечается.

Полузащитник хочет остаться в Реале и продлить контракт, который истекает летом этого года. По сообщениям испанских СМИ, это должно произойти уже на следующих выходных.

В текущем сезоне Тони провел 43 матча, забив 1 гол и отдав 8 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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