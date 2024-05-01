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"Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера

"Горняки" пригласили болельщика на следующий матч.
Сегодня, 19:56
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

В рамках 26-го тура УПЛ Шахтер разгромил Черноморец со счетом 4:1 не без помощи Георгия Судакова, который отдал голевую передачу на первый мяч.

У полузащитника номинальных гостей были на трибунах персональные болельщики, которые очень хотели получить от него подарок, на что обратила внимание одна из пользовательниц соцсети X.

"Это было очень хартбрейкинг смотреть на то, как этот малой с плакатом "Судаков лучший“ всю игру Шахтера с Черноморцем кричал Судаков, что слышала вся фан зона, но футболку так и не получил.

Шахтер, хотите дам его контакты?", - написала девушка.

В комментариях к посту довольно быстро появился официальный аккаунт донецкого клуба, который пригласил мальчика на следующую игру с одесситами в воскресенье и пообещал, что Георгий приготовит парню подарок.

"Спасибо за невероятную поддержку.

Ждем на следующем матче в воскресенье.

Георгий Судаков приготовит подарок", - ответила пресс-служба "горняков“

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков красиво потроллил Трубина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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