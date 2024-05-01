"Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера

В рамках 26-го тура УПЛ Шахтер разгромил Черноморец со счетом 4:1 не без помощи Георгия Судакова, который отдал голевую передачу на первый мяч.

У полузащитника номинальных гостей были на трибунах персональные болельщики, которые очень хотели получить от него подарок, на что обратила внимание одна из пользовательниц соцсети X.

"Это было очень хартбрейкинг смотреть на то, как этот малой с плакатом "Судаков лучший“ всю игру Шахтера с Черноморцем кричал Судаков, что слышала вся фан зона, но футболку так и не получил.

Шахтер, хотите дам его контакты?", - написала девушка.

Це було дуже хартбрейкінг дивитись на те, як цей малий з плакатом «Судаков найкращий» усю гру Шахтаря з Чорноморцем кричав СУДАКОВ, що чула вся фан зона, але футболку він так і не здобув(@FCShakhtar хочте дам вам його контакти, а ви йому футболку? pic.twitter.com/mEu8DvwixN — наталя) (@kovaleeeva) May 1, 2024

В комментариях к посту довольно быстро появился официальный аккаунт донецкого клуба, который пригласил мальчика на следующую игру с одесситами в воскресенье и пообещал, что Георгий приготовит парню подарок.

"Спасибо за невероятную поддержку.

Ждем на следующем матче в воскресенье.

Георгий Судаков приготовит подарок", - ответила пресс-служба "горняков“

🧡 Дякуємо за неймовірну підтримку! 🧡



Чекаємо на наступному матчі у неділю.



😉 @sudakov_11 приготує подарунок 🎁 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 1, 2024

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков красиво потроллил Трубина.

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