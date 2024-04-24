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Судаков красиво потроллил Трубина, который процитировал легендарную теннисистку

Анатолий попробовал свои силы в другом спорте.
Сегодня, 21:34
Анатолий Трубин / instagram.com/anatoliytrubin81
Анатолий Трубин / instagram.com/anatoliytrubin81

В рамках чемпионата Португалии Бенфика добыла победу, обыграв Фаренсе (3:1). Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь поединок на поле.

После матча футболист насладился отдыхом, однако без спорта не обошлось.

Трубин опубликовал фото с того, как он играет в теннис.

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Анатолий процитировал легендарную теннисистку Серену Уильямс: "Убедись, что ты очень мужественный: будь сильным, будь чрезвычайно добрым и прежде всего будь скромным".

Под постом в комментариях оставил запись Георгий Судаков, который пошутил над бывшим одноклубником.

Ранее сообщалось, что блогерша озадачила Судакова элементарной загадкой.

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