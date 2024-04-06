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"Вообще не понимаю": Блогерша озадачила Судакова элементарной загадкой

Ответ на вопрос на внимательность остался неподъемным для футболиста.
Вчера, 23:35
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков не смог похвастаться сообразительностью, оконфузившись на простом вопросе.

Футболист стал участником опроса от блогерки Марии Панькив и не справился с элементарной загадкой.

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"Що має дві букви, іноді - п’ять, а сьогодні - вісім", - сформулировала вопрос блогерка.

Однако Судаков только отвечал: "Я вообще не понимаю о чем речь, я не знаю".

Подсказки от блогерки, что ответ кроется в самой загадке, что ответ в самих словах и даже что это не вопрос, а утверждение, футболисту не помогли.

@mariia_pankiv ЩО МАЄ ДАІ БУКВИ, ІНОДІ - ПʼЯТЬ, А СЬОГОДНІ - ВІСІМ! #опитуваннявтікток #загадка #опитування #люди #футбол #україна #шахтар ♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков потроллил Таловерова после дебюта за сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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