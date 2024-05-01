Регулярные травмы вынудили Милан задуматься о продаже Меньяна

Клубу не нравится, как часто французский голкипер становится посетителем лазарета.

Майк Меньян присоединился к Милану летом 2021 года, перейдя из Лилля за 16,4 миллиона евро.

С того момента 28-летний француз успел пропустить 39 матчей "россонери", в том числе недавний против Ювентуса (0:0) - тогда голкипер травмировался во время предматчевой разминки.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на журналиста Sky Мануэля Байоккини, Милану не нравится тенденция с травмами Меньяна.

В связи с этим клуб не спешит продлевать с ним контракт. К тому же, "дьяволы" готовы рассмотреть предложения по вратарю во время летнего трансферного окна - руководству Милана понравилось, как Марко Спортьелло заменял Меньяна.

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В нынешнем сезоне Майк Меньян провел 42 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 52 гола и 15 раз отстоял на "ноль".

Ранее стало известно, что руководство Милана рассматривает своего бывшего игрока в качестве замены Стефано Пиоли, который покинет клуб этим летом.

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