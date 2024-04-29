Экс-игрок Милана - в числе претендентов на замену Пиоли

Должность главного тренера "россонери" может занять еще одно "миланское сердце".

После того, как фанаты Милана запустили акцию протеста в свете слухов о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером их команды, руководство клуба продолжило поиски подходящей кандидатуры.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf, одним из вариантов на место тренера считается нынешний наставник Антверпена Марк Ван Боммель.

По информации источника, судьба ван Боммеля в Антверпене уже решена: он покинет бельгийский клуб по окончании сезона.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов добился успеха с командой в прошлом сезоне, выиграв "золотой дубль", положив конец титульной засухе Антверпена.

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Прощание продиктовано прежде всего финансовыми проблемами клуба и его президента Пола Гейсенса - Антверпен не сможет удержать тренера.

Напомним, что Марк Ван Боммель не будет чужим человеком в Милане, так как он провел полтора года в "красно-черной" футболке. За этот период он успел стать чемпионом Италии (2010/11) и обладателем Суперкубка (2011).

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