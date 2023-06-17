Погба: Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни

Хавбек Ювентуса Поль Погба дал интервью, в котором высказался о том, как сложился для него сезон-2022/23.

"Все произошедшее помогло мне значительно вырасти. Эти месяцы позволили мне многое понять о жизни. За 7 месяцев я постарел на 10 лет.

И для меня это только плюс, я позитивно воспринимаю это. Я верю в то, что это определенные этапы и испытания. Они позволили мне повзрослеть, многое узнать о жизни. Я понял, что в жизни важно.

Вообще говоря, мне помогает религия, она меня по-настоящему успокаивает. Я знаю, что все происходящее – это испытание, и это позволяет мне расти и становиться ближе к Богу.

Поначалу тебе плохо. Тебе больно, ты не делаешь того, что тебе нравится. Ты действительно становишься ближе к Богу.

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Много времени я провел в одиночестве. Также я много был с семьей. Я видел больше позитива, чем негатива. Несмотря на то, что я не мог выйти на поле, я был с семьей. У меня было время для медитации. Также у меня был психолог, который очень мне помог, когда у меня были травмы. Я закалился.

Я профессиональный футболист, и завершить карьеру из-за всего этого было бы признанием поражения. Поэтому я должен идти вперед и искать позитивные стороны.

Я сменил клуб, вернулся в Ювентус. У меня были травмы, возникли проблемы за пределами поля. Это однозначно было самое серьезное испытание. Я бы даже сказал, что за всю жизнь. Когда я справлюсь с ним, это будет моя главная победа", – приводит слова француза издание Views.

Напомним, в прошлом сезоне Погба сыграл всего шесть матчей в рамках Серии А, в которых не отличился результативными действиями.