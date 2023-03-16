Директор Ювентуса высказался о будущем Погба в клубе
Туринцы хотят сохранить игрока.
Директор Ювентуса Франческо Кальво выступил с заявлением касаемо будущего хавбека клуба Поля Погба.
"Он в первую очередь недоволен сезоном и этой последней травмой. Когда речь заходит об отличных игроках, все выставляют в негативном ключе.
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Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него Ювентус – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы с ним четырехлетний контракт", – сказал Кальво в интервью La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне на счету Погба всего два матча в рамках Серии А.