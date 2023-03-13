Названы сроки восстановления Погба после очередной травмы

Французский хавбек в текущем сезоне провел на поле всего 35 минут.

Тренерский штаб Ювентуса в ближайшее время снова не сможет рассчитывать на полузащитника Поля Погба.

Туринский клуб подтвердил, что 29-летний футболист получил очередную травму - небольшой разрыв приводящей мышцы правого бедра и уже начал процесс восстановления.

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Как сообщает журналист Николо Скира, из-за повреждения французский хавбек будет вынужден пропустить три недели.

Отметим, что Погба только недавно вернулся в строй после травмы. Полузащитник успел принять участие в двух матчах итальянской Серии А, в которых суммарно провел на поле всего 35 минут.