Погба исключен из заявки Ювентуса на матч против Фрайбурга

Поль Погба опять не поможет своему клубу в матче 1/8 Лиги Европы против Фрайбурга, сообщает Goal.

Француз совершенно здоров, он был исключен из заявки незадолго перед матчем из-за дисциплинарных проблем.

Поль вчера опоздал на тренировку, чем вызвал раздражение главного тренера "старой синьоры" Массимилиано Аллегри, который решил таким образом наказать игрока.

Напомним, что после перехода в Ювентус французский хавбек провел всего 2 матча за итальянский клуб.

Неудивительно, что в Турине подумывают разорвать с французом контракт.