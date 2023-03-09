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Погба исключен из заявки Ювентуса на матч против Фрайбурга

Француз наказан за плохую дисциплину.
Сегодня, 15:47
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Поль Погба опять не поможет своему клубу в матче 1/8 Лиги Европы против Фрайбурга, сообщает Goal.

Француз совершенно здоров, он был исключен из заявки незадолго перед матчем из-за дисциплинарных проблем.

Поль вчера опоздал на тренировку, чем вызвал раздражение главного тренера "старой синьоры" Массимилиано Аллегри, который решил таким образом наказать игрока.

Напомним, что после перехода в Ювентус французский хавбек провел всего 2 матча за итальянский клуб.

Неудивительно, что в Турине подумывают разорвать с французом контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба

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