Ювентус может продать Погба или разорвать с ним контракт

В Турине недовольны Полем Погба и рассматривают вариант с тем, чтобы разорвать с ним контракт, пишет Daily Mail.

Напомним, что Погба вернулся в Ювентус летом на правах свободного агента, но из-за проблем с коленом до сих пор не сыграл ни минуты за "старую синьору".

Также Полем недовольны и болельщики, они считают, что француз из футболиста превратился в инфлюенсера, который больше озабочен соцсетями, чем футболом.

К тому недовольства прибавляет и тот факт, что Погба не стал делать операцию, чтобы сыграть на ЧМ, но потом все же сделал ее и теперь пропускает сезон.

А руководство Ювентуса также озабочено и финансовой стороной вопроса, ведь Поль обойдется им в 35 млн евро. Клуб уже выплатил ему 3,5 млне евро, хотя тот даже не играл.

Потому летом в Турине будут решать, либо расторгнуть с ним контракт, либо продать в менее конкурентную лигу.

Напомним, сейчас Футбольная федерация Италии рассматривает, не лишить ли Ювентус еще 20 очков за финансовые махинации с зарплатами.