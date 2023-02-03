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Ювентус может продать Погба или разорвать с ним контракт

Футболистом недовольны и руководство, и болельщики.
Сегодня, 11:07
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

В Турине недовольны Полем Погба и рассматривают вариант с тем, чтобы разорвать с ним контракт, пишет Daily Mail.

Напомним, что Погба вернулся в Ювентус летом на правах свободного агента, но из-за проблем с коленом до сих пор не сыграл ни минуты за "старую синьору".

Также Полем недовольны и болельщики, они считают, что француз из футболиста превратился в инфлюенсера, который больше озабочен соцсетями, чем футболом.

К тому недовольства прибавляет и тот факт, что Погба не стал делать операцию, чтобы сыграть на ЧМ, но потом все же сделал ее и теперь пропускает сезон.

А руководство Ювентуса также озабочено и финансовой стороной вопроса, ведь Поль обойдется им в 35 млн евро. Клуб уже выплатил ему 3,5 млне евро, хотя тот даже не играл.

Потому летом в Турине будут решать, либо расторгнуть с ним контракт, либо продать в менее конкурентную лигу.

Напомним, сейчас Футбольная федерация Италии рассматривает, не лишить ли Ювентус еще 20 очков за финансовые махинации с зарплатами.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба

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