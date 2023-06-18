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Футбол

Канте решил продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии

Француз станет футболистом Аль-Иттихада.
Сегодня, 12:49
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Хавбек Челси Нголо Канте в ближайшее время подпишет контракт с Аль-Иттихадом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

32-летний француз прошел вторую часть медицинских тестов в клубе. Контракт будет подписан в ближайшие часы. 

Отметим, срок соглашения будет более долгим, чем предполагалось изначально. Предположительно, он составит четыре года.

Напомним, что Канте стал игроком Челси летом 2016 года, перейдя из Лестера за 35,8 миллиона евро. За семь лет в лондонском клубе 32-летний француз по одному разу выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Лигу Европы и кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Аль-Иттихад провел презентацию Бензема на домашнем стадионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нголо Канте Аль-Иттихад

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