Аль-Иттихад провел презентацию Бензема на домашнем стадионе
Шейхи организовали грандиозное шоу.
Саудовский Аль-Иттихад провел масштабную презентацию Карима Бензема на домашнем стадионе в Джидде.
Шоу посетили около 62 тысяч болельщиков, для которых было организовано световое шоу и различные мероприятия.
Сам виновник торжества раздвал автографы, подписывая мячи и футболки, а также делал совместные фото с фанатами.
В ходе мероприятия организаторы не забыли напомнить болельщикам, что Карим - обладатель Золотого мяча, который также показали во время шоу.
Напомним, что по двухлетнему контракту француз заработает более 200 млн евро.