Аль-Иттихад провел презентацию Бензема на домашнем стадионе

Саудовский Аль-Иттихад провел масштабную презентацию Карима Бензема на домашнем стадионе в Джидде.

Шоу посетили около 62 тысяч болельщиков, для которых было организовано световое шоу и различные мероприятия.

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Сам виновник торжества раздвал автографы, подписывая мячи и футболки, а также делал совместные фото с фанатами.

В ходе мероприятия организаторы не забыли напомнить болельщикам, что Карим - обладатель Золотого мяча, который также показали во время шоу.

Источник: Getty Images

Напомним, что по двухлетнему контракту француз заработает более 200 млн евро.