Президент Наполи высказался о возможной продаже Осимхена

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с форвардом клуба Виктором Осимхеном.

"Я говорил с Осимхеном еще до празднования Наполи. Мы договорились продлить контракт еще на два года.

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Я уже некоторое время говорю, что Осимхен должен остаться. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его", – сказал Де Лаурентис в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего нигерийца 26 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.