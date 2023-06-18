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Вингер Наполи стал самым подорожавшим игроком Серии А

Весь топ заняла тройка из чемпиона Италии.
Сегодня, 18:52
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком итальянского чемпионата, согласно оценкам Трансфермаркт.

Грузин сумел увеличить свою стоимость в почти шесть раз, с 15 млн евро до 85 млн всего за один, к тому же дебютный, сезон в Серии А.

В первом сезоне в Наполи 22-летний Хвича в 43 матчах забил 14 голов и сделал 17 голевых передач.

На втором месте по приросту цены оказался еще один игрок Наполи - Виктор Осимхен, который чуть более, чем удвоил свою стоимость с 55 млн до 120 млн евро.

Тройку замыкает снова игрок Наполи, и это Ким Мин Чжэ, который вырос с 14 млн до 60 млн евро.

Также по 20 млн к своему ценнику прибавил целый ряд игроков, включая Адриена Рабьо, Андре Онану, Рафаэля Леау и других.

Ранее, напомним, стало известно, что сборная Италии выборола бронзовые медали Лиги наций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия

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