Вингер Наполи стал самым подорожавшим игроком Серии А

Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком итальянского чемпионата, согласно оценкам Трансфермаркт.

Грузин сумел увеличить свою стоимость в почти шесть раз, с 15 млн евро до 85 млн всего за один, к тому же дебютный, сезон в Серии А.

В первом сезоне в Наполи 22-летний Хвича в 43 матчах забил 14 голов и сделал 17 голевых передач.

На втором месте по приросту цены оказался еще один игрок Наполи - Виктор Осимхен, который чуть более, чем удвоил свою стоимость с 55 млн до 120 млн евро.

Тройку замыкает снова игрок Наполи, и это Ким Мин Чжэ, который вырос с 14 млн до 60 млн евро.

Также по 20 млн к своему ценнику прибавил целый ряд игроков, включая Адриена Рабьо, Андре Онану, Рафаэля Леау и других.

Ранее, напомним, стало известно, что сборная Италии выборола бронзовые медали Лиги наций.