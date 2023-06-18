Италия в напряженном матче обыграла Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги наций
В воскресенье, 18 июня, состоялся матч за бронзовые медали Лиги наций между сборными Нидерландов и Италии.
Скуадра Адзурра подходила к этому матчу в статусе фаворита, и сразу же закрепила его забив быстрый гол уже на 6-й минуте. Хозяева попытались отыграться, но на 21-й минуте получили второй. Сразу же Димарко мог оформить дубль, но немного не попал в девятку.
После этого игра несколько успокоилась, и лишь в концовке первого тайма Гакпо мог отыграть один мяч, но совсем немного промазал. А во втором тайме быстрым голом хотели отличиться Нидерланды, таку что Доннаруме пришлось выкладываться на полную.
Однако давление хозяев все же дало плоды, Бергвайн сумел забить гол, вот только радовались ему голландцы четыре минуты, пока Кьеза вновь не увеличил премущество до двух мячей.
Однако оказалось, что концовка матча предстоит жаркой. На 82-й минуте забивает Вегхорст, но гол отменяют из-за офсайда, на 90-й забивает Вейналдум, и судья добавляет целых девять минут! Однако Италия выстояла и забрала себе бронзовые медали.
Статистика матча Лиги наций Нидерланды - Италия
Нидерланды - Италия 2:3
Голы: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 - Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 73
Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.80
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 6 - 3
Нидерланды: Бейло - Думфрис, ван Дейк, Гертрюйда (Вейналдум, 46), Аке - де Йонг, Виффер (Верман, 76), Симонс (Копмейнерс, 63) - Ланг (Вегхорст, 46), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).
Италия: Доннарумма - Толои, Ачерби, Буонджорно, Димарко (Спинаццола, 74) - Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези - Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 85), Ньонто (Дзаньоло, 64).
Предупреждения: Вегхорст, 90+5 - Димарко, 34, Барелла, 90+2, Ачерби, 90+5