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Италия в напряженном матче обыграла Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги наций

"Оранжевые" были очень близки к тому, чтобы перевести поединок в экстра-таймы.
Сегодня, 18:15
Нидерланды - Италия / Getty Images
Нидерланды - Италия / Getty Images

В воскресенье, 18 июня, состоялся матч за бронзовые медали Лиги наций между сборными Нидерландов и Италии.

Скуадра Адзурра подходила к этому матчу в статусе фаворита, и сразу же закрепила его забив быстрый гол уже на 6-й минуте. Хозяева попытались отыграться, но на 21-й минуте получили второй. Сразу же Димарко мог оформить дубль, но немного не попал в девятку.

Источник: Getty Images

После этого игра несколько успокоилась, и лишь в концовке первого тайма Гакпо мог отыграть один мяч, но совсем немного промазал. А во втором тайме быстрым голом хотели отличиться Нидерланды, таку что Доннаруме пришлось выкладываться на полную.

Источник: Getty Images

Однако давление хозяев все же дало плоды, Бергвайн сумел забить гол, вот только радовались ему голландцы четыре минуты, пока Кьеза вновь не увеличил премущество до двух мячей.

Источник: Getty Images

Однако оказалось, что концовка матча предстоит жаркой. На 82-й минуте забивает Вегхорст, но гол отменяют из-за офсайда, на 90-й забивает Вейналдум, и судья добавляет целых девять минут! Однако Италия выстояла и забрала себе бронзовые медали.

Источник: Getty Images

Статистика матча Лиги наций Нидерланды - Италия

Нидерланды - Италия 2:3

Голы: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 - Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.80
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 6 - 3

Нидерланды: Бейло - Думфрис, ван Дейк, Гертрюйда (Вейналдум, 46), Аке - де Йонг, Виффер (Верман, 76), Симонс (Копмейнерс, 63) - Ланг (Вегхорст, 46), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).

Италия: Доннарумма - Толои, Ачерби, Буонджорно, Димарко (Спинаццола, 74) - Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези - Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 85), Ньонто (Дзаньоло, 64).

Предупреждения: Вегхорст, 90+5 - Димарко, 34, Барелла, 90+2, Ачерби, 90+5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии сборная Нидерландов Лига наций

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Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

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