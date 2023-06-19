Скандал в сборной Бельгии: Куртуа покинул национальную команду из-за вопроса о капитанстве

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился деталями отъезда голкипера Тибо Куртуа из расположения национальной команды.

"Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не решая, кто будет номером 2 и номером 3. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо. Честно говоря, мне все равно, потому что у меня на поле есть несколько капитанов. Например, есть Ян Вертонген и Янник Карраско. Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

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Мы должны были принять решение перед матчем в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение", – сказал Тедеско в интервью RTBF.

Напомним, во вторник, 20 июня, сборная Бельгия проведет матч против сборной Эстонии в рамках отбора Евро-2024.