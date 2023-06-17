Лукаку спас Бельгию от поражения Австрии

Однако команды так и не смогли определить сильнейшего.

В субботу, 17 июня, в Брюсселе прошел матч между сборными Бельгии и Австрии в рамках квалификации на Евро-2024.

В первые 20 минут матча хозяева выглядели лучше, диктовали темп и постоянно обостряли игру. Но на 22-й минуте Мангаля очень неудачно срезал мяч в собственные ворота.

Источник: Getty Images

После автогола игра выровнялась, хотя Бельгия все равно атаковала чаще и опасней. Во втором тайме обе команды прибавили, но на 61-й минуте Лукаку наконец забил ответный мяч. После этого команды обменивались полумоментами, но оба голкипера действовали очень уверенно и не позволили изменить счет.

Источник: Getty Images

В итоге в группе F Австрия все еще опережает Бельгию на три очка, но у подопечных Тедеско на один матч меньше.

Статистика матча квалификации Евро-2024 Бельгия - Австрия

Бельгия - Австрия 1:1

Голы: Лукаку, 61 - Мангаля (автогол), 22

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 0.74

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 2 - 2

Бельгия: Куртуа - Фас, Теате, Дендонкер (Аль-Дахиль, 84), Кастань - Тилеманс, Мангаля (Вранкс, 76), Доку (Ндайишимийе, 84) - Карраско (Опенда, 76), Лукебакио (Бакайоко, 69), Лукаку.

Австрия: А. Шлагер - Пош, Алаба, Линхарт, Вебер (Мвене, 46) - Баумгартнер, Виммер (Кайнц, 60), К. Шлагер (Любичич, 87), Зайвальд - Арнаутович (Забитцер, 60), Грегорич (Онисиво, 87).

Предупреждения: Лукаку, 90+5 - Вебер, 32, Пош, 53, А. Шлагер, 69, К. Шлагер, 90+3