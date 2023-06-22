Месси - претендент на звание спортсмена года от ESPN
Лионель Месси оказался среди претендентов на звание лучшего спортсмена года от ESPN.
Ежегодное вручение премии ESPY Award, проводимая изданием ESPN, состоится 12 июля в Лос-Анджелесе. Аргентинская суперзвезда - претендент на победу в двух номинациях.
Во-первых, Лео поспорит за звание главного спортсмена года, где конуренцию ему составят звезда НФЛ Патрик Махоумс, бейсболист Аарон Джадж и баскетболист Никола Йокич.
А во-вторых, Месси также претендует на звание лучшего чемпионского выступления за победу на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.
Здесь соперниками аргентинца стали снова Никола Йокич, ставший MVP финала НБА, гольфистка Роуз Чжанг, выигравшая свой первый турнир, и боец ММА Леон Эдвардс, защитивший титул чемпиона в полусреднем весе.
Ранее, напомним, стало известно, что экс-партнер Месси Луис Суарес близок к завершению карьеры.