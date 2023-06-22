Месси - претендент на звание спортсмена года от ESPN

Также Лео может получить награду за лучшее чемпионское выступление.

Лионель Месси оказался среди претендентов на звание лучшего спортсмена года от ESPN.

Ежегодное вручение премии ESPY Award, проводимая изданием ESPN, состоится 12 июля в Лос-Анджелесе. Аргентинская суперзвезда - претендент на победу в двух номинациях.

Во-первых, Лео поспорит за звание главного спортсмена года, где конуренцию ему составят звезда НФЛ Патрик Махоумс, бейсболист Аарон Джадж и баскетболист Никола Йокич.

А во-вторых, Месси также претендует на звание лучшего чемпионского выступления за победу на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

Здесь соперниками аргентинца стали снова Никола Йокич, ставший MVP финала НБА, гольфистка Роуз Чжанг, выигравшая свой первый турнир, и боец ММА Леон Эдвардс, защитивший титул чемпиона в полусреднем весе.

Ранее, напомним, стало известно, что экс-партнер Месси Луис Суарес близок к завершению карьеры.