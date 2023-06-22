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Месси - претендент на звание спортсмена года от ESPN

Также Лео может получить награду за лучшее чемпионское выступление.
Сегодня, 18:01
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси оказался среди претендентов на звание лучшего спортсмена года от ESPN.

Ежегодное вручение премии ESPY Award, проводимая изданием ESPN, состоится 12 июля в Лос-Анджелесе. Аргентинская суперзвезда - претендент на победу в двух номинациях.

Во-первых, Лео поспорит за звание главного спортсмена года, где конуренцию ему составят звезда НФЛ Патрик Махоумс, бейсболист Аарон Джадж и баскетболист Никола Йокич.

А во-вторых, Месси также претендует на звание лучшего чемпионского выступления за победу на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

Здесь соперниками аргентинца стали снова Никола Йокич, ставший MVP финала НБА, гольфистка Роуз Чжанг, выигравшая свой первый турнир, и боец ММА Леон Эдвардс, защитивший титул чемпиона в полусреднем весе.

Ранее, напомним, стало известно, что экс-партнер Месси Луис Суарес близок к завершению карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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