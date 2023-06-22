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Суарес может закончить карьеру из-за проблем со здоровьем

В последнее время форвард играет через боль.
Сегодня, 15:19
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Луис Суарес может в ближайшее время закончить футбольную карьеру, утверждает ESPN.

По информации издания, уругвайский форвард испытывает серьезные проблемы с коленом, вероятно, в скором времени ему понадится замена коленного сустава.

Об этом рассказал президент Гремио Альберто Герра. Он признался, что форварду очень тяжело играть, ему требуется множество лекарств, чтобы просто продолжать тренироваться и выступать.

Хавбек клуба Битело признался, что во время тренировок Луис постоянно жалуется на боль.

"Если завершение карьеры произойдет, это будет огромной потерей для нас. Мы очень хорошо ладим, он отличный игрок. Но его здоровье превыше всего остального.

Он провел прекрасную карьеру, и мы должны позаботиться о том, чтобы эта травма не усугубилась. Он никогда не говорил о завершении карьеры, но во время тренировок жалуется на боль", – сказал Битело в интервью.

Напомним, что ранее Луис Суарес опроверг слухи о том, что он присоединится к Месси в Интер Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

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