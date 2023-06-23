Мудрик и Ванат рискуют пропустить матч с Румынией на молодежном Евро-2023

Оба игрока украинской сборной могут не успеть восстановиться к поединку.

В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2023 U-21 встретится с Румынией.

Накануне поединка главный тренер украинской команды Руслан Ротань рассказал о состоянии травмированных футболистов. Наставник отметил, что от повреждений продолжают восстанавливаться вингер Михаил Мудрик и нападающий Владислав Ванат, которые не смогли сыграть и в предыдущей встрече с Хорватией.

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"Сейчас проблемы есть у Мудрика и Ваната, они восстанавливаются. Их участие в игре под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", - цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что в первом туре группового раунда Евро-2023 U-21 молодежная сборная Украины одержала победу 2:0 над Хорватией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Хорватия (2:0).