iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик и Ванат рискуют пропустить матч с Румынией на молодежном Евро-2023

Оба игрока украинской сборной могут не успеть восстановиться к поединку.
Вчера, 23:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2023 U-21 встретится с Румынией.

Накануне поединка главный тренер украинской команды Руслан Ротань рассказал о состоянии травмированных футболистов. Наставник отметил, что от повреждений продолжают восстанавливаться вингер Михаил Мудрик и нападающий Владислав Ванат, которые не смогли сыграть и в предыдущей встрече с Хорватией.

Читай также: Двое украинцев попали в симолвическую сборную первого тура Евро-2023

"Сейчас проблемы есть у Мудрика и Ваната, они восстанавливаются. Их участие в игре под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", - цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что в первом туре группового раунда Евро-2023 U-21 молодежная сборная Украины одержала победу 2:0 над Хорватией.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Хорватия (2:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Михаил Мудрик Владислав Ванат Евро-2023

Статьи по теме

"Это большая победа": Трубин оценил успешный старт Украины на молодежном Евро-2023 "Это большая победа": Трубин оценил успешный старт Украины на молодежном Евро-2023
Испания разгромила Румынию в группе Украины на молодежном Евро-2023 Испания разгромила Румынию в группе Украины на молодежном Евро-2023
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны
Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны
Вчера, 23:52
Европа23:52
Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду
Европа23:30
Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола
Европа23:18
Мудрик и Ванат рискуют пропустить матч с Румынией на молодежном Евро-2023
Европа22:57
Лидер обороны Ювентуса интересен клубам АПЛ
Бокс22:45
Бокс: расписание боев
Бокс22:40
Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд
Европа22:22
Интер находится в шаге от подписания легенды Челси
Олимпийские виды21:55
Настольный теннис на Европейских играх: Жмуденко и Братейко одержали победы в предварительном раунде одиночных турниров
Европа21:51
Клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе футболиста сборной Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK