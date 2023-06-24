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Тренер молодежной сборной Румынии: Матч с Украиной - это вопрос "быть или не быть"

Румынский специалист отметил важность будущего противостояния с украинцами.
Сегодня, 14:32
Эмил Сэндой / Getty Images
Эмил Сэндой / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Румынии Эмил Сэндой высказался о предстоящем матче с Украиной во втором туре групповой стадии Евро-2023 U-21.

Румыны и украинцы сыграют в субботу, 24 июня, в Бухаресте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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"Первая игра стала для нас холодным душем. Мы не показали ожидаемый уровень. Теперь у нас есть шанс подойти к следующему матчу более агрессивными. Я надеюсь, что мы сможем избавиться от давления, которое мы чувствовали в первом матче.

Последние пару дней мы пытались поднять боевой дух команды. Поражение в первом матче никогда не бывает хорошим, но так получилось. Мы рассчитываем на положительный результат в матче с Украиной, и это вопрос "быть или не быть", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом туре Евро-2023 U-21 Украина одержала победу 2:0 над Хорватией, а Румыния проиграла 0:3 Испании.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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