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"Будет очень трудный матч": Ротань - о встрече с Румынией на молодежном Евро-2023

Сборная Украины U-21 проведет свой второй поединок на континентальном первенстве.
Сегодня, 10:35
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Евро-2023 U-21 против Румынии.

Украинцы сыграют с сохозяевами (наряду с Грузией) континентального первенства в субботу, 24 июня, в Бухаресте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

"Мы прежде всего хотим улучшить свою игру, делаем все для того, чтобы от матча к матчу совершенствоваться, отдаваться, работать. Есть еще и понятие характера, который играет важную роль. Погодные условия, футболистам будет тяжело в физическом плане при такой температуре, - также нужно к этому готовиться. Мы оценим состояние каждого игрока. Если будут изменения - все увидите.

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Против Румынии будет прежде всего другая игра, чем та, что была с Хорватией. Нельзя думать и анализировать, что матч будет похож. Сборная Румынии играла с Испанией. Надо объективно выделить сборную Испании, которая показывает хороший футбол, в течение многих лет играет практически в одной структуре, там собраны очень сильные исполнители. Хорватия, Украина, Румыния - примерно одного уровня. Наша игра с хорватами была практически равна.

С Румынией также не будет ситуации, когда кто-нибудь будет полностью владеть территориальным преимуществом и доминировать. Будет очень трудный матч, плюс погодные условия. Две команды будут биться за результат, который нужен им обоим", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что в первом туре Евро-2023 U-21 Украина одержала победу 2:0 над Хорватией, а Румыния проиграла 0:3 Испании.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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