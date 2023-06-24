Украина U-21 - Румыния U-21: онлайн-трансляция матча Евро-2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.

В субботу, 24 июня, состоится матч между молодежными сборными Украины и Румынии в рамках 2-го тура группы B Евро-2023 U21.

Поединок чемпионата Европы состоится в Бухаресте на стадионе Стяуа. Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Румыния

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 18:15

Напомним, что в первом туре Украина легко разобралась со сборной Хорватии.