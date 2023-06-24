Украина U-21 - Румыния U-21: онлайн-трансляция матча Евро-2023
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.
В субботу, 24 июня, состоится матч между молодежными сборными Украины и Румынии в рамках 2-го тура группы B Евро-2023 U21.
Поединок чемпионата Европы состоится в Бухаресте на стадионе Стяуа. Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Румыния
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 18:15
Напомним, что в первом туре Украина легко разобралась со сборной Хорватии.