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"Тяжело и обидно": Тренер молодежной сборной Румынии отреагировал на поражение от Украины

Украинцы с минимальным перевесом одолели румын на чемпионате Европы U-21.
Сегодня, 07:58
Эмил Сэндой / Getty Images
Эмил Сэндой / Getty Images

Главный тренер сборной Румынии Эмил Сэндой прокомментировал поражение от Украины (0:1) во втором туре группового этапа Евро-2023 U-21.

Украинцы благодаря автоголу под конец встречи одержали минимальную победу, которая обеспечила им досрочный выход в четвертьфинал, а румын лишила шансов на участие в плей-офф турнира.

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"Нам удалось продержаться большую часть матча, но пропустить гол на последних минутах действительно тяжело и обидно.

Мне было жаль своих игроков, когда я увидел, насколько они были разочарованы после финального свистка. Они действительно верили в свои шансы на успех", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Украина - Румыния (1:0).

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