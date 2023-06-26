Наполи установил сумасшедший ценник на лидера команды

Наполи определился с суммой, за которую готов отпустить нигерийца Виктора Осимхена.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, президент клуба Аурелио де Лаурентис хочет получить за форварда огромные 200 млн евро.

Источник отмечает, что французский ПСЖ уже делал партенопейцам предложение, сумма которого была в два раза меньше и оно было отклонено.

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Де Лаурентис ожидает, что в гонку за Осимхена включаться клубы АПЛ. По его мнению, это поможет приблизить сумму потенциальной сделки к желаемой.

В прошедшем сезоне форвард провел 32 матча в Серии А, забив 26 голов и отдав 5 ассистов.