Манчестер Сити готов перехватить у Баварии и Ман Юнайтед защитника Наполи

Манчестер Сити готов подписать защитника Наполи Ким Мин Чжэ. Об этом сообщает журналист TZ Филипп Кесслер.

"Горожане" готовы воспользоваться пунктом в контракте игрока с неаполитанцами, ввиду которого с 1 по 15 июля корейца можно выкупить за 45 млн евро.

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На центрбека также претендуют Бавария и Манчестер Юнайтед. Мюнхенцы близки к успешному завершению сделки, но существует риск срыва.

Отметим, решение о том, с кем заключить контракт, Ким Мин Чжэ примет после службы в армии. Судьба игрока станет известна через две недели.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.