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Защитник Шахтера рассказал, на кого равнялся в детстве

Валерий Бондарь был в восторге от игры своего одноклубника.
Сегодня, 21:50
Валерий Бондарь / shakhtar.com
Валерий Бондарь / shakhtar.com

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь рассказал, кто был его кумиром в детстве.

Бондарь заявил, что равнялся на Ярослава Ракицкого даже во внешнем виде.

"Мне очень нравится и нравился в детстве этот игрок. У меня даже прическа была как у него. Даже в этом косил под него. Очень нравился этот игрок.

У него, я считаю, лучшая передача в Европе как у защитника. Очень мало игроков обладает таким пасом, а особенно защитников. У него очень хорошие качества как у защитника: он агрессивный, цепкий, первая передача. Этим он мне нравился и нравится сейчас.

Очень ответственно играть с кумиром детства, потому что ты не имеешь права на ошибку, не можешь его подвести. Я младше его, нужно помогать ему во всем, как он мне помогает в другом", - сказал украинец.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер согласовал новый контракт с Ракицким.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк валерий бондарь

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