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Шахтер продлил контракт с Ракицким

Защитник заключил новый договор с "горняками".
Сегодня, 17:01
Ярослав Ракицкий / Getty Images
Ярослав Ракицкий / Getty Images

Донецкий Шахтер и защитник Ярослав Ракицкий договорились о продлении сотрудничества.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 33-летний футболист подписал новый контракт еще на один сезон - до 30 июня 2024 года.

Ракицкий является воспитанником Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 по 2019 год, после чего играл за российский зенит и турецкий Адана Демирспор.

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Весной 2022-го защитник присоединился к "горнякам" для участия в благотворительных матчах, а окончательно вернулся в клуб в январе 2023 года.

Всего на счету игрока 340 матчей и 16 забитых мячей в составе донецкой команды. Вместе с Шахтером он выиграл 20 трофеев.

Ранее Ракицкий объяснил, почему в свое время выбрал переход в чемпионат россии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ярослав Ракицкий

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