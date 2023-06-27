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Тоттенхэм сообщил Кейну, что не продаст его летом

Леви не готов прощаться с форвардом.
Сегодня, 17:29
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм сообщил Харри Кейну, что не отпустит его этим летом, утверждает ESPN.

Ранее ряд изданий сообщил, что Бавария предложила "шпорам" 70 млн фунтов без учета бонусов за Кейна. А Bild заявил, что представители игрока ведут с мюнхенцами переговоры.

При этом сам лондонский клуб все еще не желает расставаться со своим форвардом и намерен отклонить все входящие предложения.

Кроме того, официальное предложение от Баварии, по информации издания, пока не поступало.

Ранее, напомним, Харри Кейн подтвердил, что хотел бы присоедниться к Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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