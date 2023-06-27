Тоттенхэм сообщил Кейну, что не продаст его летом
Леви не готов прощаться с форвардом.
Лондонский Тоттенхэм сообщил Харри Кейну, что не отпустит его этим летом, утверждает ESPN.
Ранее ряд изданий сообщил, что Бавария предложила "шпорам" 70 млн фунтов без учета бонусов за Кейна. А Bild заявил, что представители игрока ведут с мюнхенцами переговоры.
При этом сам лондонский клуб все еще не желает расставаться со своим форвардом и намерен отклонить все входящие предложения.
Кроме того, официальное предложение от Баварии, по информации издания, пока не поступало.
Ранее, напомним, Харри Кейн подтвердил, что хотел бы присоедниться к Баварии.