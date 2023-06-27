Испания - Украина 2:2: обзор матча и результат игры 27.06.2023

Украинская молодежка была в четырех минутах от того чтобы занять первое место своей группы на турнире.

Во вторник, 27 июня, завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы 2023 года в группе В.

В последнем матче встретились лидеры квартета: Испания и Украина решали в очном поединке, кто займет первое место.

Несмотря на то, что главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань решил выставить резервный состав, "желто-синие" очень качественно провели первый тайм.

При этом даже получилось выйти вперед: Александр Назаренко прорвался по правому флангу и навесил на Богдана Вьюнника, который головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот испанцев.

Источник: УАФ

Однако сразу после перерыва украинцы пропустили - еще и от самих себя. После прострела испанца Александр Сирота выбил мяч, но попал прямо в Ивана Желизко, на счету которого оказался автогол.

Большую часть тайма Украина ничего не могла поделать с Испанией, но замены сделали свое дело. За 10 минут до конца встречи Даниил Сикан заработал пенальти, а Георгий Судаков его реализовал.

Источник: УАФ

Казалось, что вот она победа и первое место, но уже в самой концовке Абель Руис в штрафной обыграл Сироту и пробил в дальний угол, восстановив паритет.

За оставшееся время ни одна из команд не смогла вырвать победу - судья зафиксировал результативную ничью 2:2, в результате которой Украина заняла второе место. В 1/4 финала "желто-синие" сыграют, скорее всего, с Францией.

Статистика матча Испания - Украина молодежного чемпионата Европы-2023

Испания U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Желизко, 49 (аг.), Руис, 90 - Вьюнник, 43, Судаков, 81 (пен.)

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 8

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 10 - 8

Атаки: 116 - 74

Испания U-21: Агирресабала (Роман, 46) - Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес - Бернабе Гарсия (Вейга, 82), Сансет (Руис, 63), Барренечеа (Родри, 73), Орос, Рикельме - Камельо (Бланко, 63).

Украина U-21: Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко (Сыч, 46) - Очеретько (Судаков, 73), Желизко, Крыськив (Бражко, 63) - Назаренко (Сикан, 73), Вьюнник, Брагару (Кащук, 63).

Предупреждение: Крыськив.