"Очень расстроены ничьей": Вьюнник оценил результат матча с Испанией на Евро-2023 U-21

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился впечатлениями от матча с Испанией в третьем туре группового этапа Евро-2023 U-21.

Украинская команда на последних минутах не смогла удержать победный результат, завершив поединок вничью 2:2, и заняла второе место в своем квартете, а испанцы стали первыми.

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"Честно говоря, мы очень расстроены ничьей, потому что мы доминировали в матче и считали, что сможем победить. Испания - одна из лучших команд в мире, но мы выдали свой максимум.

Вы не можете себе представить, насколько важен был для меня этот гол. Меня много критиковали, что я мало забиваю, поэтому я чувствовал сильное давление, но пытался быть спокойным. Когда я забил, мне захотелось заплакать.

Для меня это нормальное взаимодействие с Назаренко. Мы оба - быстрые игроки, и наша цель – вырваться на открытое пространство. Он навесил на меня, а я попал в цель.

Во втором тайме мы пытались сберечь темп, старались контратаковать. Было очень грустно, когда пропустили. Наша команда - как семья, и с каждым хорошим моментом, каждым голом, каждой победой мы получаем заряд уверенности", - приводит слова Вьюнника официальный сайт УАФ.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Испания (2:2).